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Д.Трамп має можливість використати свій вплив для підтримки України - П.Порошенко

Д.Трамп має можливість використати свій вплив для підтримки України - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 7902 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп зараз має можливість використати увесь свій вплив для того, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу і демократію. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю Bloomberg під час візиту до Давоса, передає УНН.

"Я думаю, що президент Трамп зараз має унікальну можливість використати увесь свій вплив для того, щоб підтримати нас і нашу боротьбу за свободу і демократію. І якщо ці переговори буду успішними і в результаті переговорів Росія забере свої війська з української землі, звільнить Крим, це буде абсолютно важливим і позитивним", - зазначив він.

На думку Президента, "вікно для можливостей досі існує".

"І в цій ситуації американський народ підтримає цю ідею. А якщо ситуація буде мати інший розвиток, що також можливо, тому що багато людей не довіряють Путіну і у нас є на те причина, і в цій ситуації, я думаю, дуже важливими будуть перші кроки пана Трампа на посаді президента США", - додав П.Порошенко.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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