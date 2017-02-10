Д.Песков опроверг поставки Россией танков на Донбасс

"Это (Донбасс) все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина. Несмотря на то, что Украина тщательно отрывает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева", - сказал Д.Песков.

"Естественно, (танки поступили на Донбасс) не из России", - отметил он.

Д.Песков добавил, что Киеву нужно адресовать и вопрос о том, почему "буксует" реализация минских договоренностей.

Он также заявил, что по официальным каналам никакие добровольцы из России на Донбасс не направляются. Д.Песков отметил, что в Кремле знают, что есть граждане РФ, которые добровольно отправляются в регион "для защиты людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины".

Напомним, вчера, 9 февраля в эксклюзивном интервью УНН представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что РФ продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение, стрелковое оружие и боеприпасы и пытается это делать скрыто.

Также, А.Мотузяник рассказал УНН о ротации российских военных в зоне АТО и влиянии ее на количество и характер обстрелов украинских позиций.