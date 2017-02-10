Д.Песков опроверг поставки Россией танков на Донбасс

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44014 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 108300 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 116559 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128408 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 148048 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160495 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123789 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139056 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189911 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291677 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.9м/с
69%
Популярные новости

Новый посол Украины в Китае: что известно об Александре Нечитайло

7 апреля, 19:25 • 6388 просмотра

На фронте 120 боевых столкновений за сутки: больше всего атак на Покровском направлении

7 апреля, 19:34 • 5420 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 7468 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 4738 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 10888 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 190638 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246441 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448040 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400576 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 485965 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28415 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28061 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42729 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65002 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71808 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Д.Песков опроверг поставки Россией танков на Донбасс

Киев • УНН

 • 11836 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Москва не поставляет на Донбасс танки, о происхождении этих машин лучше спросить у официального Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Д.Песков опроверг поставки Россией танков на Донбасс

"Это (Донбасс) все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина. Несмотря на то, что Украина тщательно отрывает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева", - сказал Д.Песков.

"Естественно, (танки поступили на Донбасс) не из России", - отметил он.

Д.Песков добавил, что Киеву нужно адресовать и вопрос о том, почему "буксует" реализация минских договоренностей.

Он также заявил, что по официальным каналам никакие добровольцы из России на Донбасс не направляются. Д.Песков отметил, что в Кремле знают, что есть граждане РФ, которые добровольно отправляются в регион "для защиты людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины".

Напомним, вчера, 9 февраля в эксклюзивном интервью УНН представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что РФ продолжает поставлять боевикам тяжелое вооружение,  стрелковое оружие и боеприпасы и пытается это делать скрыто.

Также, А.Мотузяник рассказал УНН о ротации российских военных в зоне АТО и влиянии ее на количество и характер обстрелов украинских позиций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38