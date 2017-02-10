Д.Пєсков заперечив постачання Росією танків на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Москва не поставляє на Донбас танки, про походження цих машин краще запитати у офіційного Києва. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це (Донбас) все-таки Україна, це райони, непідконтрольні Києву, але це ж Україна. Незважаючи на те, що Україна старанно відриває ці регіони. Тому треба, напевно, запитувати, чому така ситуація склалася, саме у Києва", - сказав Д.Пєсков.
"Природно, (танки надійшли в Донбас) не з Росії", - зазначив він.
Д.Пєсков додав, що Київ потрібно адресувати і питання про те, чому "буксує" реалізація мінських домовленостей.
Він також заявив, що за офіційними каналами ніякі добровольці з Росії в Донбас, не надсилаються. Пєсков зазначив, що в Кремлі знають, що є громадяни РФ, які добровільно вирушають в регіон "для захисту людей від агресивних дій Збройних сил України".
Нагадаємо, вчора, 9 лютого в ексклюзивному інтерв’ю УНН речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що РФ продовжує постачати бойовикам важке озброєння в тому числі стрілецьку зброю і боєприпаси і намагається це робити приховано.
Також, О.Мотузяник розповів УНН про ротацію російських військових у зоні АТО та вплив її на кількість та характер обстрілів по українським позиціям.