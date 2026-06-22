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Что празднуют 22 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 3128 просмотра

22 июня в Украине чтят память жертв войны в связи с началом немецко-советской фазы Второй мировой войны в 1941 году. Также отмечается День тропических лесов, шоколадного эклера и луковых колец.

Что празднуют 22 июня в Украине и мире

Начало новой рабочей недели несет в себе глубокий исторический и эмоциональный смысл для Украины. Это день скорби, памяти и осознания цены мира, который также сопровождается важными экологическими инициативами в мире, пишет УНН.

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

Официальный национальный день памяти. Именно 22 июня 1941 года началась немецко-советская фаза Второй мировой войны, которая принесла на украинские земли колоссальные разрушения и миллионные жертвы. Традиционно в этот день приспускают государственные флаги и чтят погибших минутой молчания. В контексте современной борьбы Украины против российской агрессии эта дата приобретает еще более глубокий смысл, напоминая о несокрушимости нашего народа и чрезвычайно высокой цене свободы.

Всемирный день тропических лесов (World Rainforest Day)

Глобальная экологическая инициатива, основанная в 2017 году организацией Rainforest Partnership. Цель дня — привлечь внимание к критической необходимости сохранения тропических лесов (таких как леса Амазонии, Конго и Юго-Восточной Азии). Они являются "легкими планеты", регулируют глобальный климат и являются домом для большинства видов земной флоры и фауны, но ежедневно уничтожаются из-за вырубки и пожаров.

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Всемирный день автомобиля "Жук" (World VW Beetle Day)

Праздник для автолюбителей и поклонников ретро-машин. Именно 22 июня 1934 года Фердинанд Порше подписал контракт на разработку "народного автомобиля", который впоследствии стал легендарным Volkswagen Beetle — одним из самых массовых и узнаваемых автомобилей в истории.

День шоколадного эклера (National Chocolate Eclair Day)

Вкусный гастрономический праздник, посвященный одному из самых известных шедевров французского кондитерского дела. Заварное тесто, нежный крем и шоколадная глазурь — идеальный способ подсластить понедельник.

День луковых колец (National Onion Rings Day)

Еще один популярный кулинарный праздник, который чествует любимую хрустящую закуску.

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Понедельник Петрова поста (Петровки)

Начинается третья неделя летнего поста. Согласно церковному уставу, в понедельник верующим, которые постятся, разрешается употреблять горячую пищу без добавления растительного масла (каши, супы, вареные и печеные овощи). Рыба и мясо-молочные продукты остаются под запретом.

День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день чтят память епископа Евсевия (IV век). Он был твердым защитником православного вероучения от арианской ереси, скрывался от гонений в форме военного, чтобы тайно рукополагать священников, и в конце концов принял мученическую смерть за свою веру.

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Александра Месенко

Общество