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Что празднуют 13 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

13 июля отмечают Международный день года и День картофеля фри. В Украине православные по новому календарю чтят Собор архангела Гавриила.

Что празднуют 13 июля в Украине и мире

13 июля мир отмечает громкий Международный день рока и популярный гастрономический праздник — День картофеля фри. В Украине же православные верующие по новому календарю отмечают Собор архангела Гавриила, тогда как приверженцы старого стиля чтят Собор двенадцати апостолов, празднуя «Наполпетра», пишет УНН.

Международный день рока (International Rock Day)

Энергичный праздник, посвященный одному из самых влиятельных музыкальных жанров в мире. Он объединяет поклонников классического рок-н-ролла, хэви-метала, инди-рока и множества других поджанров. В этот день традиционно устраивают тематические концерты, слушают любимые группы и вспоминают легендарных музыкантов, изменивших историю музыки.

День государственности Черногории

Главный национальный праздник страны. Он приурочен сразу к двум важным историческим событиям: признанию независимости Черногории на Берлинском конгрессе 13 июля 1878 года, а также началу антифашистского восстания местного населения 13 июля 1941 года.

Международный день картофеля фри (National French Fry Day)

Один из самых популярных гастрономических праздников в мире. Прекрасный повод порадовать себя этой хрустящей закуской, которая, кстати, была изобретена не во Франции, а в Бельгии в конце XVII века.

День «Обними свою гик-натуру» (Embrace Your Geekness Day)

Неофициальный праздник, созданный для того, чтобы люди перестали стесняться своих специфических или «ботанических» увлечений. Любите ли вы комиксы, программирование, настольные игры, фэнтези или коллекционирование марок — сегодня идеальный день, чтобы гордиться своими интересами.

День музыки барбершоп (Barbershop Music Appreciation Day)

 Праздник, посвященный уникальному американскому стилю вокального пения а капелла, зародившемуся в парикмахерских в начале XX века.

День говяжьего жира (National Beef Tallow Day)

Специфический кулинарный праздник в США, который традиционно отмечают вместе с Днем картофеля фри, ведь раньше лучший картофель жарили именно на говяжьем жире для насыщенного вкуса.

Собор архангела Гавриила

По новому (новоюлианскому) календарю, 13 июля православные и греко-католики чтят одного из высших ангелов — Гавриила, который приносил людям важнейшие вести от Бога (в частности, весть Деве Марии о рождении Иисуса). В народе считалось, что с этого дня начинаются сильные летние грозы и ливни.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 13 июля отмечают Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов (следующий день после праздника Петра и Павла). В народе этот праздник называли «Наполпетра» или макушкой лета. Традиционно в этот день красили яйца в желтый цвет (как символ солнца) и готовили блюда из яиц, прощаясь с весенне-летними гуляниями перед началом тяжелой жатвы.

Александра Месенко

ОбществоКультураНовости Мира
Музыкант
Черногория
Бельгия
Соединённые Штаты
Украина