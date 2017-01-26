Четырех судей будут судить за участие в террористической организации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Луганской области в суд направлено обвинительные акты по четырем судьям, которые подозреваются в участии в террористической организации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительные акты в отношении четырех судей, которые занимают должности судей в "судебной ветви власти" террористической организации "ЛНР", по обвинению в совершении уголовных преступлений по ч.1 ст.258-3 (участие и содействие деятельности террористической организации) УК Украины.
Установлено, что указанные лица, будучи действующими судьями Краснолучского и Брянковского городского суда Луганской области, разделяя взгляды участников террористической организации "ЛНР", с целью укрепления незаконной власти и желая способствовать ее деятельности, стали активными участниками террористической организации.
Правоохранители установили, что с сентября 2015 года и по настоящее время указанные лица, находясь на временно оккупированной территории, осуществляют правосудие от имени "ЛНР" и выносят незаконные решения, противоречащие основополагающим принципам Конституции Украины, а также другим законодательным актам Украины.
Поскольку указанные лица скрываются от следствия и суда, органом предварительного расследования они объявлены в розыск.
Напомним, ВСЮ дал разрешение на арест четырех судей за участие в террористической организации.