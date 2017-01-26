Чотирьох суддів судитимуть за участь в терористичній організації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Луганщині до суду направлено обвинувальні акти щодо чотирьох суддів, які підозрюються в участі у терористичній організації. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Прокуратурою Луганщини до суду направлено обвинувальні акти стосовно чотирьох суддів, які займають посади суддів у “судовій гілці влади” терористичної організації “ЛНР”, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1 ст.258-3 (участь та сприяння діяльності терористичної організації) КК України.
Встановлено, що означені особи, будучи діючими суддями Краснолуцького та Брянківського міських судів Луганської області, поділяючи погляди учасників терористичної організації “ЛНР”, з метою укріплення незаконної влади та бажаючи сприяти її діяльності, стали активними учасниками терористичної організації.
Правоохоронці встановили, що з вересня 2015 року і по теперішній час вказані особи, перебуваючи на тимчасово окупованій території, здійснюють правосуддя від імені “ЛНР” та виносять незаконні рішення, що суперечить основоположним принципам Конституції України, а також іншим законодавчим актам України.
Оскільки вказані особи переховуються від слідства та суду, органом досудового розслідування вони оголошені у розшук.
Нагадаємо, ВРЮ надала дозвіл на арешт чотирьох суддів за участь в терористичній організації.