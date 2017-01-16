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19:49 • 62098 просмотра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140326 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144615 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Черный ящик нашли на месте катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане - СМИ

Черный ящик нашли на месте катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Черный ящик нашли на месте катастрофы грузового Boeing 747, который упал у Бишкека в Кыргызстане. Об этом из ссылки на данные источника в правительстве республики сообщает "Эхо Москвы", передает УНН.

"Выявлено черный ящик грузового Boeing, потерпевшего крушение у Бишкека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поисковые работы будут продолжаться и в ночное время.

Самолет, принадлежащий турецкой компании, при заходе на посадку упал на дачный поселок. В результате погибли более 30 человек .

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