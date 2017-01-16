Черный ящик нашли на месте катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане - СМИ

"Выявлено черный ящик грузового Boeing, потерпевшего крушение у Бишкека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поисковые работы будут продолжаться и в ночное время.

Самолет, принадлежащий турецкой компании, при заходе на посадку упал на дачный поселок. В результате погибли более 30 человек .