Черный ящик нашли на месте катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Черный ящик нашли на месте катастрофы грузового Boeing 747, который упал у Бишкека в Кыргызстане. Об этом из ссылки на данные источника в правительстве республики сообщает "Эхо Москвы", передает УНН.
"Выявлено черный ящик грузового Boeing, потерпевшего крушение у Бишкека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, поисковые работы будут продолжаться и в ночное время.
Самолет, принадлежащий турецкой компании, при заходе на посадку упал на дачный поселок. В результате погибли более 30 человек .