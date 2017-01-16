Чорну скриньку знайшли на місці катастрофи Boeing 747 у Киргизстані - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Чорну скриньку знайшли на місці катастрофи вантажного Boeing 747, який впав біля Бішкека у Киргизстані. Про це зпосиланням на дані джерела в уряді республіки повідомляє "Эхо Москвы", передає УНН.
"Виявлено чорний ящик вантажного Boeing, який зазнав аварії біля Бішкека", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, пошукові роботи триватимуть і в нічний час.
Літак, що належить турецькій компанії, при заході на посадку впав на дачне селище. У результаті загинули понад 30 людей.