"Черноморец" и "Зирка" сыграли в результативную ничью

Гости активно вступали в отбор на чужой половине поля, мешая "морякам" организовывать атаки. При этом сами футболисты с Кропивницкого не стеснялись переходить в наступление, впрочем, без всякой остроты. Одесситам же первый опасный момент у ворот Паста удалось построить на 26-й минуте, однако все закончилось желтой карточкой Ковальца за симуляцию. Соперники обменялись острыми выпадами в последние пять минут тайма. Сначала Бамба пробил рядом со штангой, затем Фаворов, выйдя один на один с вратарем, проиграл дуэль Гутор. Далее Хобленко воспользовался изящной передачей Ковальца и четко пробил в дальний угол - 1:0.

Вторая половина игры началась атаками "Зиркы". На 49-й минуте пошел опасный штрафной, а через две минуты находился на подступах к вратарской одесситов Чичиков, который ударом в упор сравнял счет. Хозяева ответили голом. Вместо навеса в штрафную последовал пас назад Татаркова, левый защитник в свою очередь мягко набросил мяч на дальнюю штангу, где оказался в одиночестве Бамба и своего не упустил - 2:1.

На этом "Черноморец" не успокоился: опасно пробивал Антонов (немного не хватило точности), впечатляющий рывок по правому флангу сделал Хобленко (угрозу в последний момент ликвидировал Паст). Однако, удержать преимущество не удалось. Хозяева оставили в своей штрафной площадке в одиночестве Прядуна, и тот метров с одиннадцати спокойно поразил ворота. На этом неприятности одесситов не закончились: Прядун пробил издали, чем застал врасплох вратаря. Хозяевам удалось спастись - благодаря штурма, который привел к пенальти, который реализовал Хобленко (3:3).

Добавим также, в турнирной таблице команды остались соседями - "Зирка" 9-я с 18 очками, одесситы отстают на один балл.

Напомним, сегодня стартует 19 тур Украинской Премьер-лиги.