"Чорноморець" і "Зірка" зіграли в результативну нічию

Гості активно вступали у відбір на чужій половині поля, заважаючи "морякам" організовувати атаки. При цьому самі футболісти з Кропивницького не соромилися переходити в наступ, втім, без будь-якої гостроти. Одеситам же перший небезпечний момент біля воріт Паста вдалося спорудити на 26-й хвилині, проте все закінчилося жовтою карткою Ковальцю за симуляцію. Суперники обмінялися гострими випадами в останні п'ять хвилин тайму. Спочатку Бамба пробив поруч зі стійкою, потім Фаворов, вийшовши один на один з воротарем, програв дуель Гутору. Далі Хобленко скористався витонченою передачею Ковальця і чітко пробив у дальній кут - 1:0.

Друга половина гри почалася атаками "Зірки". На 49-й хвилині пішов небезпечний штрафний, а ще через дві хвилини знаходився на підступах до воротарського майданчика одеситів Чичиков, який ударом в упор зрівняв рахунок. Господарі відповіли голом. Замість навісу в штрафну пішов пас назад Татаркову, лівий оборонець в свою чергу м'яко накинув м'яч на дальню штангу, де опинився на самоті Бамба і свого не упустив - 2:1.

На цьому "Чорноморець" не заспокоївся: небезпечно пробивав Антонов (трохи не вистачило точності), вражаючий ривок по правому флангу зробив Хобленко (загрозу в останній момент ліквідував Паст). Проте, втримати перевагу не вдалося. Господарі залишили в своєму штрафному майданчику на самоті Прядуна, і той метрів з одинадцяти спокійно вразив ворота. На цьому неприємності одеситів не закінчилися: Прядун пробив здалеку, чим застав зненацька воротаря. Господарям вдалося врятуватися - завдяки штурму, який призвів до пенальті, що реалізував Хобленко (3:3).

Додамо також, в турнірній таблиці команди залишились сусідами – "Зірка" 9-та з 18 очами, одесити відстають на один бал.

Нагадаємо, сьогодні стартуватиме 19 тур Української Прем'єр-ліги.