"Черных археологов" будут судить за торговлю оружием в Харьковской области

Установлено, что четверо жителей Изюмского района области устроили нелегальный бизнес на оружии.

Они разыскивали использованные боеприпасы и оружие на временно оккупированной территории, где закончились боевые действия, реставрировали их и реализовывали. Задержали злоумышленников в сентябре текущего года во время продажи очередной партии. В ходе проведения следственно-оперативных действий задокументировано несколько фактов продажи и изъяты две ручные гранаты РГД-5, два запала для них, гранатомет, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. За продажу злоумышленники выручили более 20 тыс. грн.

Дело правонарушителей квалифицировано по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) УК Украины и передано в суд. Досудебное расследование в отношении одного из подозреваемых - 26-летнего мужчины - выделено в отдельное производство в связи с его сокрытием от следствия.

Максимальная санкция статьи предусматривает семь лет лишения свободы.