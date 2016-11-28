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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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"Черных археологов" будут судить за торговлю оружием в Харьковской области

Киев • УНН

 • 4937 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. "Черных археологов" будут судить за торговлю оружием и боеприпасами в Харьковской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Черных археологов" будут судить за торговлю оружием в Харьковской области

Установлено, что четверо жителей Изюмского района области устроили нелегальный бизнес на оружии.

Они разыскивали использованные боеприпасы и оружие на временно оккупированной территории, где закончились боевые действия, реставрировали их и реализовывали. Задержали злоумышленников в сентябре текущего года во время продажи очередной партии. В ходе проведения следственно-оперативных действий задокументировано несколько фактов продажи и изъяты две ручные гранаты РГД-5, два запала для них, гранатомет, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. За продажу злоумышленники выручили более 20 тыс. грн.

Дело правонарушителей квалифицировано по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) УК Украины и передано в суд. Досудебное расследование в отношении одного из подозреваемых - 26-летнего мужчины - выделено в отдельное производство в связи с его сокрытием от следствия.

Максимальная санкция статьи предусматривает семь лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

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