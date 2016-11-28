"Чорних археологів" судитимуть за торгівлю зброєю на Харківщині

Встановлено, що четверо жителів Ізюмського району області влаштували нелегальний бізнес на зброї.

Вони розшукували використані боєприпаси та зброю на тимчасово окупованій території, де скінчилися бойові дії, реставрували їх та реалізовували. Затримали зловмисників у вересні поточного року під час продажу чергової партії. В ході проведення слідчо-оперативних дій задокументовано кілька фактів продажу та вилучено дві ручні гранати РГД-5, два запали для них, гранатомет, вогнепальну зброю і боєприпаси до неї. За продаж зловмисники виручили понад 20 тис. грн.

Справу правопорушників кваліфіковано за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) КК України та передано до суду. Досудове розслідування стосовно одного з підозрюваних - 26-річного чоловіка - виділене в окреме провадження у зв'язку з його переховуванням від слідства.

Максимальна санкція статті передбачає сім років позбавлення волі.