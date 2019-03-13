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"Черные ящики" разбившегося в Эфиопии лайнера направят для анализа во Францию

Киев • УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Бортовые самописцы разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX 8 будут направлены во Францию для расшифровки их записей. Об этом агентству Agence France-Presse сообщил в среду представитель французского бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), специалистам которого предстоит провести эти работы, информирует УНН.

"Черные ящики" разбившегося в Эфиопии лайнера направят для анализа во Францию

“Власти Эфиопии обратились к BEA с просьбой оказать помощь в расшифровке бортовых регистраторов, записывающих параметры полета и переговоры экипажа”, — говорится в заявлении, которое цитирует агентство. Представитель бюро уточнил, что “все сообщения о продвижении расследования будут находиться в ведении властей Эфиопии”.

Согласно сведениям телеканала BFM, черные ящики прибудут во Францию уже в четверг. Штаб-квартира BEA находится под Парижем. Ранее в среду германская федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики с разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. На месте крушения были найдены оба черных ящика самолета — цифровой самописец параметров полета и речевой самописец. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

#BREAKING Ethiopia crash Boeing 737 MAX black boxes to be sent to France, says aviation agency pic.twitter.com/xmc8YgUnm2

— AFP news agency (@AFP) 13 марта 2019

Как сообщал УНН, две американские авиакомпании отреагировали на запрет полетов Boeing 737 MAX.

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