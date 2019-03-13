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"Чорні скриньки" літака, що розбився в Ефіопії лайнера направлять для аналізу до Франції

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Бортові самописці в Ефіопії літака Boeing 737 MAX 8 будуть направлені до Франції для розшифровки їх записів. Про це агентству Agence France-Presse повідомив в середу представник французького бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), фахівцям якого належить провести ці роботи, інформує УНН.

"Чорні скриньки" літака, що розбився в Ефіопії лайнера направлять для аналізу до Франції

“Влада Ефіопії звернулися до BEA з проханням надати допомогу в розшифровці бортових реєстраторів, записуючих параметри польоту і переговори екіпажу”, — йдеться в заяві, яку цитує агентство. Представник бюро уточнив, що “всі повідомлення про просування розслідування будуть перебувати у віданні влади Ефіопії”.

Згідно з відомостями телеканалу BFM, чорні ящики прибудуть до Франції вже в четвер. Штаб-квартира BEA знаходиться під Парижем. Раніше в середу німецька федеральна служба розслідування авіаційних подій відмовилася прийняти для вивчення чорні ящики з лайнера, що розбився, пославшись на відсутність необхідних технічних можливостей.

10 березня в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, в результаті чого загинули 157 осіб. На місці катастрофи були знайдені обидва чорні скриньки літака — цифровий самописець параметрів польоту і мовний самописець. 29 жовтня минулого року літак аналогічної моделі компанії Lion Air розбився в Індонезії, забравши життя 189 осіб.

#BREAKING Ethiopia crash Boeing 737 MAX black boxes to be sent to France, says aviation agency pic.twitter.com/xmc8YgUnm2

— AFP news agency (@AFP) 13 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, дві американські авіакомпанії відреагували на заборону польотів Boeing 737 MAX.

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