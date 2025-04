"Чорні скриньки" літака, що розбився в Ефіопії лайнера направлять для аналізу до Франції

“Влада Ефіопії звернулися до BEA з проханням надати допомогу в розшифровці бортових реєстраторів, записуючих параметри польоту і переговори екіпажу”, — йдеться в заяві, яку цитує агентство. Представник бюро уточнив, що “всі повідомлення про просування розслідування будуть перебувати у віданні влади Ефіопії”.

Згідно з відомостями телеканалу BFM, чорні ящики прибудуть до Франції вже в четвер. Штаб-квартира BEA знаходиться під Парижем. Раніше в середу німецька федеральна служба розслідування авіаційних подій відмовилася прийняти для вивчення чорні ящики з лайнера, що розбився, пославшись на відсутність необхідних технічних можливостей.

10 березня в Ефіопії розбився літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, в результаті чого загинули 157 осіб. На місці катастрофи були знайдені обидва чорні скриньки літака — цифровий самописець параметрів польоту і мовний самописець. 29 жовтня минулого року літак аналогічної моделі компанії Lion Air розбився в Індонезії, забравши життя 189 осіб.

Як повідомляв УНН, дві американські авіакомпанії відреагували на заборону польотів Boeing 737 MAX.