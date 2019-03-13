"Чорні скриньки" літака, що розбився в Ефіопії лайнера направлять для аналізу до Франції

КИЇВ. 14 березня. УНН. Бортові самописці в Ефіопії літака Boeing 737 MAX 8 будуть направлені до Франції для розшифровки їх записів. Про це агентству Agence France-Presse повідомив в середу представник французького бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), фахівцям якого належить провести ці роботи, інформує УНН.