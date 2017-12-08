Мужчине объявили подозрение за похищение женщины в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мужчина, который среди белого дня в столице похитил молодую женщину, задержан, ему объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Столичная прокуратура сообщила о подозрении 32-летнему жителю Одессы, который, по версии ведомства, среди бела дня, угрожая ножом, похитил свою бывшую сожительницу и пытался вывезти ее в другой город.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека, сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий).
Сейчас местной прокуратурой подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие, в ходе которого будет установлено мотивы похищения и другие обстоятельства совершения преступления, продолжается.
Напомним, в Киеве мужчина похитил свою сожительницу для примирения.