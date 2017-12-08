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Чоловіку оголосили підозру за викрадення жінки у столиці

Чоловіку оголосили підозру за викрадення жінки у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Чоловіка, який серед білого дня у столиці викрав молоду жінку, затримано та оголошено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Столична прокуратура повідомила про підозру 32-річному жителю Одеси, який, за версією відомства, посеред білого дня, погрожуючи ножем, викрав свою колишню співмешканку та намагався вивезти її до іншого міста.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі та викрадення людини, що супроводжувалось заподіянням потерпілій фізичних страждань).

Наразі місцевою прокуратурою підготовлено клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство, під час якого буде встановлено мотиви викрадення та інші обставини вчинення злочину, триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав свою співмешканку для примирення.

Українські Національні Новини

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