Мужчин с паспортом "ЛНР" и удостоверением батальона "Леший" задержали на границе

При осуществлении контроля автомобиля "Мерседес" в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни в пассажира автомобиля обнаружили т.н. паспорт, выданный на временно оккупированной территории на востоке Украины. Документ житель Луганской области 1969 года попытался скрыть под подкладку куртки.

Далее в личных вещах другого человека, который также ехал этим автомобилем, было найдено удостоверение военнослужащего НВФ, члена террористической группировки "Леший" и "Ровеньковского войскового казачества". Кроме того, было обнаружено заявление одного из мужчин с просьбой о вступлении в ряды незаконных вооруженных формирований.

Сейчас мужчины задержаны, продолжаются фильтрационные мероприятия. О выявленных украинском и их документы проинформированы сотрудников СБУ.

Как сообщал УНН, донецкий депутат призвал захватить госвласть в Украине.