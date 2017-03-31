Мужчин с паспортом "ЛНР" и удостоверением батальона "Леший" задержали на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Двух граждан Украины, которые скорее всего причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, сотрудники Госпогранслужбы разоблачили на границе с Россией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
При осуществлении контроля автомобиля "Мерседес" в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни в пассажира автомобиля обнаружили т.н. паспорт, выданный на временно оккупированной территории на востоке Украины. Документ житель Луганской области 1969 года попытался скрыть под подкладку куртки.
Далее в личных вещах другого человека, который также ехал этим автомобилем, было найдено удостоверение военнослужащего НВФ, члена террористической группировки "Леший" и "Ровеньковского войскового казачества". Кроме того, было обнаружено заявление одного из мужчин с просьбой о вступлении в ряды незаконных вооруженных формирований.
Сейчас мужчины задержаны, продолжаются фильтрационные мероприятия. О выявленных украинском и их документы проинформированы сотрудников СБУ.
Как сообщал УНН, донецкий депутат призвал захватить госвласть в Украине.