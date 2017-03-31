Чоловіків з паспортом "ЛНР" та посвідченням батальйону "Лєший" затримали на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Двох громадян України, які скоріш за все причетні до діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, співробітники Держприкордонслужби викрили на кордоні з Росією. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час здійснення контролю автомобіля “Мерседес” в пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці у пасажира автівки виявили т.з. паспорт, виданий на тимчасово окупованій території на сході України. Документ житель Луганської області 1969 року народження спробував приховати під підкладку куртки.
Далі в особистих речах іншого чоловіка, який також їхав цим автомобілем, було знайдено посвідчення військовослужбовця НЗФ, члена терористичного угрупування “Лєший” і “Ровеньковского войскового казачества”. Крім того, було виявлено заяву одного з чоловіків з проханням про вступ в ряди незаконних збройних формувань.
Наразі чоловіків затримано, тривають фільтраційні заходи. Про виявлених українців та їх документи поінформовано співробітників СБУ.
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