Чоловіків з паспортом "ЛНР" та посвідченням батальйону "Лєший" затримали на кордоні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Двох громадян України, які скоріш за все причетні до діяльності незаконних збройних формувань на території ОРДЛО, співробітники Держприкордонслужби викрили на кордоні з Росією. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Під час здійснення контролю автомобіля “Мерседес” в пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці у пасажира автівки виявили т.з. паспорт, виданий на тимчасово окупованій території на сході України. Документ житель Луганської області 1969 року народження спробував приховати під підкладку куртки.

Далі в особистих речах іншого чоловіка, який також їхав цим автомобілем, було знайдено посвідчення військовослужбовця НЗФ, члена терористичного угрупування “Лєший” і “Ровеньковского войскового казачества”. Крім того, було виявлено заяву одного з чоловіків з проханням про вступ в ряди незаконних збройних формувань.

Наразі чоловіків затримано, тривають фільтраційні заходи. Про виявлених українців та їх документи поінформовано співробітників СБУ.

Як повідомляв УНН, донецький депутат закликав захопити держвладу в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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