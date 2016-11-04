Мужчину, который убил приятеля, задержали в Донецкой области

Установлено, что в ночь с 3 на 4 октября во время распития спиртных напитков между двумя жителями города Константиновки произошла ссора. По предварительным данным следствия, гость стал высказывать оскорбления в адрес 27-летнего хозяина квартиры, а тот, имея за плечами судимость, в ответ сразу схватился за нож.

В результате дерзкого нападения 35-летний пострадавший получил до 25 ножевых ранений в область шеи и туловища, от которых скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы убийства, злоумышленник стал ножом расчленять труп, но, не завершив дело, решил рассказать о содеянном соседу. Пока тот вызвал скорую помощь, злоумышленник скрылся, однако его местонахождение практически сразу установили. На месте преступления правоохранителями обнаружены и изъяты пять ножей.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия, назначаются соответствующие судебные экспертизы и решается вопрос об аресте злоумышленника.