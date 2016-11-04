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Чоловіка, який вбив приятеля, затримали на Донеччині

Чоловіка, який вбив приятеля, затримали на Донеччині

Київ • УНН

 • 8212 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який у Костянтинівці вбив свого приятеля та після цього намагався розчленити тіло. Про це УНН повідомили у прес-службі Краматорської місцевої прокуртури.

Встановлено, що у ніч з 3 на 4 жовтня під час розпивання спиртних напоїв між двома мешканцями міста Костянтинівки сталася сварка. За попередніми даними слідства, гість став висловлювати образи на адресу 27-річного господаря квартири, а той, маючи за плечима судимість, у відповідь відразу схопився за ножа.

В результаті зухвалого нападу 35-річний потерпілий отримав до 25 ножових поранень в область шиї та тулубу, від яких помер на місці.

Намагаючись сховати сліди вбивства, зловмисник став ножем розчленовувати труп, але, не завершивши справу, вирішив розповісти про скоєне сусідові. Поки той викликав швидку допомогу, зловмисник втік, проте його місцезнаходження практично відразу встановили. На місці злочину правоохоронцями виявлено та вилучено п'ять ножів.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні слідчі дії, призначаються відповідні судові експертизи та вирішується питання про арешт зловмисника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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