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Мужчину уличили в подделке результатов наркоэкспертизы

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили мужчину, который за взятку обещал выписывать "правильные" результаты наркологической экспертизы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Мужчину уличили в подделке результатов наркоэкспертизы

Установлено, что мужчина требовал и получил от гражданина 4 тыс. 700 грн. неправомерной выгоды.

По предварительным данным пострадавший - участник ДТП, который проходил проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Через некоторое время ему позвонил человек, который представился сотрудником наркологического диспансера, и сообщил, что в организме водителя найдено наркотическое вещество, и если он хочет, чтобы эта информация не попала в официальные медицинские результаты, необходимо заплатить. Оказалось, что мужчина - родственник одного из работников заведения.

Указанное преступление правоохранители квалифицируют по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК Украины.

Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Максимальная санкция статьи предусматривает восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинские Национальные Новости

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