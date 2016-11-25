Мужчину уличили в подделке результатов наркоэкспертизы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили мужчину, который за взятку обещал выписывать "правильные" результаты наркологической экспертизы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что мужчина требовал и получил от гражданина 4 тыс. 700 грн. неправомерной выгоды.
По предварительным данным пострадавший - участник ДТП, который проходил проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Через некоторое время ему позвонил человек, который представился сотрудником наркологического диспансера, и сообщил, что в организме водителя найдено наркотическое вещество, и если он хочет, чтобы эта информация не попала в официальные медицинские результаты, необходимо заплатить. Оказалось, что мужчина - родственник одного из работников заведения.
Указанное преступление правоохранители квалифицируют по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК Украины.
Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.
Максимальная санкция статьи предусматривает восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.