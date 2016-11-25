Чоловіка викрили на підробці результатів наркоекспертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці викрили чоловіка, що за хабар обіцяв виписувати "правильні" результати наркологічної експертизи. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Встановлено, що чоловік вимагав та отримав від громадянина 4 тис. 700 грн. неправомірної вигоди.
За попередніми даними потерпілий - учасник ДТП, який проходив пеервірку на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Через деякий час йому зателефонував чоловік, який представився співробітником наркологічного диспансеру, та повідомив, що в організмі водія знайдено наркотичну речовину, і якщо він хоче, щоб ця інформація не потрапила до офіційних медичних результатів, необхідно заплатити. Виявилося, що чоловік - родич одного із робітників закладу.
Вказаний злочин правоохоронці кваліфікують за ч.3 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) КК України.
Вирішується питання щодо затримання зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.
Максимальна санкція статті передбачає вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна.