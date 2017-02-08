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Мужчину будут держать под стражей в Тернопольской области по подозрению в развращении правнучки

Киев • УНН

 • 8342 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Тернопольской области мужчину, подозреваемого в развращении правнучки, будут держать под стражей. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, сообщает УНН.

Мужчину будут держать под стражей в Тернопольской области по подозрению в развращении правнучки

Чертковской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве начатом по ч.2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

Установлено, что житель Ровенской области, находясь в гостях у своей внучки в Чертковском районе совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Мама девочки, которая застала родственника за неприличным занятием обратилась в милицию с соответствующим заявлением.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Украинские Национальные Новости

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