Чоловіка триматимуть під вартою на Тернопільщині через підозру у розбещенні правнучки

Чортківською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за ч.2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

Встановлено, що житель Рівненщини, перебуваючи в гостях у своєї внучки на Чортківщині вчинив розпусні дії щодо її малолітньої доньки. Мама дівчинки, яка застала родича за непристойним заняттям звернулася до правоохоронців із відповідною заявою.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п‘яти до восьми років.