Мужчину привалило обломком стены в Херсонской области

Сегодня, 28 декабря в 10:47 к спасателям города Берислав поступило сообщение, что на территории местного предприятия при разборке старого здания произошло обрушение стены. В результате обломками привалило работника 1988 года рождения, который в составе бригады осуществлял разборку здания.

При осмотре места происшествия спасатели установили, что пострадавшему большим обломком стены привалило обе ноги и существовала угроза его жизни из-за возможного падения остальных конструкции. Поэтому спасатели зафиксировали остатки стены. Уже с помощью подъемного крана на базе "ЗИЛ-130" плита была поднята. Спасатели переместили мужчину на носилки и доставили к карете скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Бериславской районной больницы.