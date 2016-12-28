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Мужчину привалило обломком стены в Херсонской области

Мужчину привалило обломком стены в Херсонской области

Киев • УНН

 • 7829 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Херсонской области обломком стены привалило работника, который в составе бригады осуществлял разборку здания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Херсонской области.

Сегодня, 28 декабря в 10:47 к спасателям города Берислав поступило сообщение, что на территории местного предприятия при разборке старого здания произошло обрушение стены. В результате обломками привалило работника 1988 года рождения, который в составе бригады осуществлял разборку здания.

При осмотре места происшествия спасатели установили, что пострадавшему большим обломком стены привалило обе ноги и существовала угроза его жизни из-за возможного падения остальных конструкции. Поэтому спасатели зафиксировали остатки стены. Уже с помощью подъемного крана на базе "ЗИЛ-130" плита была поднята. Спасатели переместили мужчину на носилки и доставили к карете скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Бериславской районной больницы.

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