Чоловіка привалило уламком стіни на Херсонщині

Сьогодні, 28 грудня о 10:47 до рятувальників міста Берислав надійшло повідомлення, що на території місцевого підприємства під час розбирання старої будівлі стався обвал стіни. У результаті уламками привалило працівника 1988 року народження, який в складі бригади здійснював розбирання будівлі.

При огляді місця події рятувальники встановили, що постраждалому великим уламком стіни привалило обидві ноги та існувала загроза його життю через можливе падіння решти конструкції. Тому рятувальники зафіксували залишки стіни. Вже за допомогою підйомного крану на базі “ЗІЛ-130” плиту було піднято. Рятувальники перемістили чоловіка на ноші та доставили до карети швидкої допомоги. Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Бериславської районної лікарні.