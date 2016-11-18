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15 марта, 19:03 • 108198 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147291 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125965 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119320 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106212 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102100 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95540 просмотра

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Мужчина вонзил нож в спину коллеге в Запорожье

Киев • УНН

 • 9380 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Мужчина в Запорожье избил битой своего коллегу и вонзил ему в спину нож. Патрульные задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений и передали следственной группе. Об этом проинформировали в патрульной полиции Запорожья, сообщает УНН.

17 ноября, около 23 часов ночи, на территории автомойки по ул. Инженера Преображенского между двумя мужчинами возник спор во время распития алкогольных напитков, который впоследствии перерос в драку.

Прибыв на место происшествия, на автомойке патрульные обнаружили мужчину без сознания с разбитой головой. При поверхностном осмотре инспекторы обнаружили в спине между лопатками в области позвоночника торчащий нож. Карета медицинской службы доставила пострадавшего в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

Отрабатывая эту информацию, выяснили, что к событию причастен 37-летний коллега. В ходе оперативных мероприятий недалеко от места происшествия патрульные задержали подозреваемого. Он сообщил, что повреждения, а именно удары битой по голове и удар ножом в спину, нанес он.

Злоумышленника передали следственной группе для проведения необходимых действий по факту нанесения телесных повреждений.

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