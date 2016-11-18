Мужчина вонзил нож в спину коллеге в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Мужчина в Запорожье избил битой своего коллегу и вонзил ему в спину нож. Патрульные задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений и передали следственной группе. Об этом проинформировали в патрульной полиции Запорожья, сообщает УНН.
17 ноября, около 23 часов ночи, на территории автомойки по ул. Инженера Преображенского между двумя мужчинами возник спор во время распития алкогольных напитков, который впоследствии перерос в драку.
Прибыв на место происшествия, на автомойке патрульные обнаружили мужчину без сознания с разбитой головой. При поверхностном осмотре инспекторы обнаружили в спине между лопатками в области позвоночника торчащий нож. Карета медицинской службы доставила пострадавшего в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.
Отрабатывая эту информацию, выяснили, что к событию причастен 37-летний коллега. В ходе оперативных мероприятий недалеко от места происшествия патрульные задержали подозреваемого. Он сообщил, что повреждения, а именно удары битой по голове и удар ножом в спину, нанес он.
Злоумышленника передали следственной группе для проведения необходимых действий по факту нанесения телесных повреждений.