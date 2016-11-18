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Чоловік встромив ніж у спину колезі у Запоріжжі

Чоловік встромив ніж у спину колезі у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 9381 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Чоловік у Запоріжжі побив битою свого колегу і встромив йому у спину ніж. Патрульні затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і передали слідчий групі. Про це проінформували у патрульній поліції Запоріжжя, повідомляє УНН.

17 листопада, близько 23-ї години ночі, на території автомийки на вул. Інженера Преображенського між двома чоловіками виникла суперечка під час розпивання алкогольних напоїв, яка згодом переросла в бійку.

Прибувши на місце події, біля автомийки патрульні виявили непритомного чоловіка з розбитою головою. При поверхневому огляді інспектори виявили в спині між лопатками в області хребта стирчачий ніж. Карета медичної служби доправила постраждалого до медичного закладу для надання невідкладної допомоги.

Відпрацьовуючи цю інформацію, було з'ясовано, що до події причетний 37-річний колега. В ході оперативних заходів неподалік від місця події патрульні затримали підозрюваного. Він повідомив, що ушкодження, а саме удари битою по голові та удар ножем в спину, наніс він.

Зловмисника передали слідчій групі для проведення необхідних дій за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Українські Національні Новини

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