Чоловік встромив ніж у спину колезі у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Чоловік у Запоріжжі побив битою свого колегу і встромив йому у спину ніж. Патрульні затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і передали слідчий групі. Про це проінформували у патрульній поліції Запоріжжя, повідомляє УНН.
17 листопада, близько 23-ї години ночі, на території автомийки на вул. Інженера Преображенського між двома чоловіками виникла суперечка під час розпивання алкогольних напоїв, яка згодом переросла в бійку.
Прибувши на місце події, біля автомийки патрульні виявили непритомного чоловіка з розбитою головою. При поверхневому огляді інспектори виявили в спині між лопатками в області хребта стирчачий ніж. Карета медичної служби доправила постраждалого до медичного закладу для надання невідкладної допомоги.
Відпрацьовуючи цю інформацію, було з'ясовано, що до події причетний 37-річний колега. В ході оперативних заходів неподалік від місця події патрульні затримали підозрюваного. Він повідомив, що ушкодження, а саме удари битою по голові та удар ножем в спину, наніс він.
Зловмисника передали слідчій групі для проведення необхідних дій за фактом нанесення тілесних ушкоджень.