Мужчина выпал из окна многоэтажки в Львове

"Сегодня около 7 ч. утра в полицию поступило сообщение, что на ул. Миколайчука лежит тело мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснили, что мужчина выпал из окна 7-го этажа дома. От полученных травм скончался на месте ", - сообщили в полиции.

Умершим оказался 78-летний мужчина.

Напомним, как сообщал УНН, тело мужчины нашли возле дома во Львове .