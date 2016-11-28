Мужчина выпал из окна многоэтажки в Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня утром 78-летний мужчина выпал из окна многоэтажки в Львове. От полученных травм он погиб. Об этом корреспонденту УНН рассказала представитель ГУНП в Львовской области Светлана Добровольская.
"Сегодня около 7 ч. утра в полицию поступило сообщение, что на ул. Миколайчука лежит тело мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснили, что мужчина выпал из окна 7-го этажа дома. От полученных травм скончался на месте ", - сообщили в полиции.
Умершим оказался 78-летний мужчина.
Напомним, как сообщал УНН, тело мужчины нашли возле дома во Львове .