Чоловік випав з вікна багатоповерхівки у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні вранці 78-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки у Львові. Від отриманих травм він загинув. Про це кореспонденту УНН розповіла речник ГУНП у Львівський області Світлана Добровольська.
"Сьогодні близько 7-ї год. ранку поліції надійшло повідомлення, що на вул. Миколайчука лежить тіло чоловіка. На місце виїхала слідчо-оперативна група. З'ясували, що чоловік випав з вікна 7-го поверху будинку. Від отриманих травм помер на місці", - повідомили у поліції.
Померлим виявився 78 -річний чоловік.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, тіло чоловіка знайшли біля будинку у Львові.