Чоловік випав з вікна багатоповерхівки у Львові

"Сьогодні близько 7-ї год. ранку поліції надійшло повідомлення, що на вул. Миколайчука лежить тіло чоловіка. На місце виїхала слідчо-оперативна група. З'ясували, що чоловік випав з вікна 7-го поверху будинку. Від отриманих травм помер на місці", - повідомили у поліції.

Померлим виявився 78 -річний чоловік.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, тіло чоловіка знайшли біля будинку у Львові.