Мужчина в Запорожье убил брата в больничной палате

Вчера, около 23:00 в палате лечебного учреждения между родственниками возникла ссора. В результате нее, 34-летний житель Энергодара схватился за нож и ударил им в грудь своего брата. Последний скончался на месте.

Полицейские арестовали нападающего и изъяли орудие преступления.

Напомним, 28 ноября правоохранители задержали жителя Киевской области, который убил больного брата и едва не лишил жизни мать.