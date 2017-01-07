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Мужчина в Запорожье убил брата в больничной палате

Мужчина в Запорожье убил брата в больничной палате

Киев • УНН

 • 13959 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 января. УНН. Вчера в больнице в Заводском районе Запорожья просто в палате мужчина убил брата. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Вчера, около 23:00 в палате лечебного учреждения между родственниками возникла ссора. В результате нее, 34-летний житель Энергодара схватился за нож и ударил им в грудь своего брата. Последний скончался на месте.

Полицейские арестовали нападающего и изъяли орудие преступления.

Напомним, 28 ноября правоохранители задержали жителя Киевской области, который убил больного брата и едва не лишил жизни мать.

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