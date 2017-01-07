Чоловік на Запоріжжі вбив брата у лікарняній палаті

Вчора, близько 23:00 у палаті лікувального закладу між родичами виникла сварка. В результаті неї, 34-річний мешканець Енергодара схопився за ніж та вдарив їм у груди свого брата. Останній помер на місці.

Поліцейські заарештували нападника та вилучили знаряддя злочину.

Нагадаємо, 28 листопада правоохоронці затримали жителя Київщини, який вбив хворого брата та ледь не позбавив життя матір.