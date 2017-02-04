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Financial Times

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Мужчина в Херсонской области ранил шестерых соседей, в частности малолетнего ребенка

Киев • УНН

 • 9819 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Нервный сосед вбежал в квартиру жительницы Херсона и ранил ножом 6 человек, среди которых малолетний ребенок, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Мужчина в Херсонской области ранил шестерых соседей, в частности малолетнего ребенка

Вчера около 20:50 в Корабельное отделение полиции поступила информация, что в Шуменском микрорайоне в результате ножевых ранений пострадали 5 взрослых и малолетний ребенок. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. 

Работники полиции выяснили, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения. Около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, живущий этажом ниже. Мужчина начал наносить присутствовавшим удары ножом.

В результате были ранены 6 человек - 5 взрослых и ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление" и по п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины. Злоумышленник задержан по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Украинские Национальные Новости

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