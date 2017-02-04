Чоловік на Херсонщині поранив шістьох сусідів, зокрема малолітню дитину
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Знервований сусід вбіг до квартири мешканки Херсона і поранив ножем 6 осіб, серед яких малолітня дитина, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонській області.
Вчора близько 20:50 в Корабельне відділення поліції надійшла інформація, що в Шуменському мікрорайоні в результаті ножових поранень постраждали 5 дорослих та малолітня дитина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група,
Працівники поліції з’ясували, що мешканка багатоповерхівки святкувала свій день народження. Близько 20:40 в квартиру увірвався 47-річний сусід, який живе поверхом нижче. Чоловік почав наносити присутнім удари ножем.
В результаті були поранені 6 осіб — 5 дорослих та дитина. Постраждалі доставлені в лікарню.
Зараз відкрито кримінальне провадження за ст.15 Кримінального кодексу України “Замах на злочин” та по п.1 ч.2 ст.115 “Умисне вбивство” КК України. Зловмисник затриманий за ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Співробітники поліції з’ясовують всі обставини події.