Чистая прибыль одного из крупнейших производителей урана в мире за 9 месяцев выросла на 10,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Чистая прибыль канадской Cameco Corp, одного из крупнейших производителей урана в мире, в январе-сентябре 2016 выросла на 10,7% - до 83 млн канадских долларов по сравнению с 75 млн. канадских долларов за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщила компания, передает УНН.
Выручка Cameco за отчетный период снизилась на 13,2% - до 1,5 млрд канадских долларов.
Валовая прибыль упала на 26% и составил 307 млн канадских долларов.
По итогам 3-го квартала текущего года выручка компании выросла на 3,2% - до 670 млн канадских долларов. Чистая прибыль составила 142 млн канадских долларов против убытка в 4 млн годом ранее.
Валовая прибыль выросла на 10% - до 146 млн канадских долларов.
Производство урана за 9 месяцев увеличилась на 6% - до 19900000 фунтов.
Напомним, как сообщал УНН, в следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики.
Для этого Украина имеет не менее 12 инвестиционно-перспективных месторождений урана.
Также напомним, РФ не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана . И по словам министра Игоря Насалика: "Это хорошо, что Россию" зацепили "наши намерения развивать урановидобуток".
Он заявил, что нарастить добычу урана Украина позволит частный инвестор .