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Чистая прибыль одного из крупнейших производителей урана в мире за 9 месяцев выросла на 10,7%

Чистая прибыль одного из крупнейших производителей урана в мире за 9 месяцев выросла на 10,7%

Киев • УНН

 • 6831 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Чистая прибыль канадской Cameco Corp, одного из крупнейших производителей урана в мире, в январе-сентябре 2016 выросла на 10,7% - до 83 млн канадских долларов по сравнению с 75 млн. канадских долларов за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщила компания, передает УНН.

Выручка Cameco за отчетный период снизилась на 13,2% - до 1,5 млрд канадских долларов.

Валовая прибыль упала на 26% и составил 307 млн ​​канадских долларов.

По итогам 3-го квартала текущего года выручка компании выросла на 3,2% - до 670 млн канадских долларов. Чистая прибыль составила 142 млн канадских долларов против убытка в 4 млн годом ранее.

Валовая прибыль выросла на 10% - до 146 млн канадских долларов.

Производство урана за 9 месяцев увеличилась на 6% - до 19900000 фунтов.

Напомним, как сообщал УНН, в следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики.

Для этого Украина имеет не менее 12 инвестиционно-перспективных месторождений урана.

Также напомним, РФ не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана . И по словам министра Игоря Насалика: "Это хорошо, что Россию" зацепили "наши намерения развивать урановидобуток".

Он заявил, что нарастить добычу урана Украина позволит частный инвестор .

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