Чистий прибуток одного з найбільших виробників урану в світі за 9 місяців зріс на 10,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чистий прибуток канадської Cameco Corp, одного з найбільших виробників урану в світі, в січні-вересні 2016 року зріс на 10,7% - до 83 млн канадських доларів в порівнянні з 75 млн. канадських доларів за аналогічний період 2015 року. Про це повідомила компанія, передає УНН.
Виручка Cameco за звітний період знизилася на 13,2% — до 1,5 млрд канадських доларів.
Валовий прибуток впав на 26% і склав 307 млн канадських доларів.
За підсумками 3-го кварталу поточного року виручка компанії зросла на 3,2% — до 670 млн канадських доларів. Чистий прибуток склав 142 млн канадських доларів проти збитку в 4 млн роком раніше.
Валовий прибуток зріс на 10% — до 146 млн канадських доларів.
Виробництво урану за 9 місяців збільшилася на 6% — до 19,9 млн фунтів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, наступного року Україна планує збільшити виробництво ядерної енергетики.
Для цього Україна має щонайменше 12 інвестиційно-перспективних родовищ урану.
Також нагадаємо, РФ не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану. І за словами міністра Ігоря Насалика: “це добре, що Росію „зачепили“ наші наміри розвивати урановидобуток”.
Він заявив, що наростити власний видобуток урану Україні дозволить приватний інвестор.