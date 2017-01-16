Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 35 человек. На месте падения продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому сведения о количестве погибших могут измениться в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"На месте падения продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому сведения о количестве погибших могут измениться в ближайшее время", - отметили в министерстве.
По данным его сотрудников, еще восемь человек, в том числе шестеро детей, с множественными тяжелыми травмами были госпитализированы с места падения лайнера, который свалился на дачный поселок вблизи аэропорта Бишкека. При падении воздушного судна были разрушены около 15 одноэтажных жилых домов.
По последним данным, крушение потерпел самолет турецкой компании MyCargo Airlines, также известной как ACT Airlines.
Ранее сообщалось о 32 погибших.
Напомним, грузовой Boeing 747-400 Turkish Airlines разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник, самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. Он выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж самолета Боинг-747-400 был в составе пяти человек.
Как сообщал УНН, пилот грузового Boeing 747-400 умер на месте аварии.