Число жертв авіакатастрофи в Киргизії зросло до 35 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Число жертв авіакатастрофи в Киргизії зросла до 35 осіб. На місці падіння тривають пошуково-рятувальні роботи, тому відомості про кількість загиблих можуть змінитися найближчим часом, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“На місці падіння тривають пошуково-рятувальні роботи, тому відомості про кількість загиблих можуть змінитися найближчим часом,” — відзначили в міністерстві.
За даними його співробітників, ще вісім осіб, в тому числі шестеро дітей, з множинними важкими травмами були госпіталізовані з місця падіння лайнера, який звалився на дачне селище поблизу аеропорту Бішкека. При падінні повітряного судна були зруйновані близько 15 одноповерхових житлових будинків.
За останніми даними, катастрофу зазнав літак турецької компанії MyCargo Airlines, також відомої як ACT Airlines.
Раніше повідомлялося про 32 загиблих.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747-400 Turkish Airlines розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизії вранці у понеділок, літак звалився на дачне селище в околицях аеропорту. Він виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул. Екіпаж літака Боїнг-747-400 був у складі п’яти осіб.
Як повідомляв УНН, госпіталізований пілот вантажного Boeing 747-400 помер на місці аварії.