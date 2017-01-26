Четыре человека пострадали в ДТП в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Вчера, 25 января, на улице Конякина в Луцке автомобиль "Nissan Maxima" врезался в автомобиль "Volkswagen Caddy". В результате столкновения получили травмы четыре человека, двое из них находятся в больнице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Волынской области.
Установлено, что за рулем "Nissan Maxima" находился 56-летний житель. Двигаясь по улице Конякина, водитель выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Volkswagen Caddy", под управлением 31-летнего тернопольчанина.
В результате ДТП пассажирка "Nissan Maxima", 51-летняя жительница Луцка, получила телесные повреждения и была госпитализирована в отделение ортопедии городской больницы.
Трое пассажиров "Volkswagen Caddy" также получили телесные повреждения. Одну из них, 28-летнюю тернопольчанку, госпитализировали.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.