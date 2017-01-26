Четверо осіб постраждали в ДТП у Луцьку

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Учора, 25 січня, на вулиці Конякіна в Луцьку легковик “Nissan Maxima” врізався у автомобіль “Volkswagen Caddy”. Внаслідок зіткнення травмувалося четверо людей, двоє із них перебувають у лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.

Встановлено, що за кермом “Nissan Maxima” перебував 56-річний лучанин. Рухаючись вулицею Конякіна, водій виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем “Volkswagen Caddy”, під керуванням 31-річного тернопільчанина.

Внаслідок автопригоди пасажирка “Nissan Maxima”, 51-річна лучанка, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у відділення ортопедії міської лікарні.

Троє пасажирів “Volkswagen Caddy” також отримали тілесні ушкодження. Одного з них, 28-річну тернопільчанку, госпіталізували.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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