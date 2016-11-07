Четверо мужчин пострадали в ДТП на Киевщине

Предварительно установлено, что 40-летний киевлянин, управляя автомобилем "Форд" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Мерседес" под управлением 44-летнего жителя Белой Церкви.

В результате ДТП травмы получили четверо мужчин: водитель и 32-летний пассажир автомобиля "Форд", а также водитель и 21 - летний парень, что ехали в микроавтобусе "Мерседес". Травмированные с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены до Васильковской центральной больницы.

Начато расследование.