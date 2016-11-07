Четверо чоловіків постраждали в ДТП на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На автодорозі “Київ — Одеса” внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом постраждали четверо чоловіків. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління превентивної діяльності в Київській області.
Попередньо встановлено, що 40-річний киянин, керуючи автомобілем “Форд” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом “Мерседес”, під керуванням 44-річного жителя Білої Церкви.
Внаслідок ДТП травми отримали четверо чоловіків: водій та 32-річний пасажир автомобіля “Форд”, а також керманич та 21 — річний хлопець, що їхали в мікроавтобусі “Мерседес”. Травмованих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до Васильківської центральної лікарні.
Розпочато розслідування.