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Черновицкая полиция задержала группу, которая обворовывала банкоматы

Киев • УНН

 • 8559 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Черновцах задержана преступная группа, которая обворовывала банкоматы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Черновицкая полиция задержала группу, которая обворовывала банкоматы

Так, 2 февраля 2017 года двое мужчин проникли в одно из почтовых отделений Черновцов и сломали банкомат. Однако, убежать с украденными средствами ворам не удалось. Правоохранители задержали «гастролеров», когда те пытались скрыться на дорогом авто.

Как выяснили полицейские, организатором и исполнителем преступления был 61-летний житель Луганска. Его подельник - 28-летний житель Умани выполнял роль водителя и должпен был предупреждать своего друга в случае появления посторонних лиц. Для осуществления преступных целей мужчины использовали две легковушки марки "БМВ".

Во время обыска в автомобиле злоумышленников полицейские обнаружили доказательства причастности к краже наличных с банкомата, наборы инструментов для совершения преступления, а также удостоверение сотрудника Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, выданное на имя одного из задержанных.

В ходе проведения следственно-оперативных действий доказана причастность задержанных к краже денег из банкомата в центре Черновцов. Оттуда злоумышленники похитили четыре денежные кассеты с деньгами в сумме около 700 тыс. гривен.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

Напомним, как сообщал УНН, киберполиция задержала в Киеве хакеров, которые заражали банкоматы вирусом.

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