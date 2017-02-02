Чернівецька поліція затримала групу, яка обкрадала банкомати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Чернівцях затримано злочинну групу, яка обкрадала банкомати. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
Так, 2 лютого 2017 року двоє чоловіків проникли до одного з поштових відділень Чернівців і зламали банкомат. Однак, втекти з поцупленими коштами крадіям не вдалося. Правоохоронці затримали “гастролерів”, коли ті намагалися втекти на дорогому авто.
Як з’ясували поліцейські, організатором і виконавцем злочину був 61-річний житель Луганська. Його посібник — 28-річний уманчанин виконував роль водія та мав попереджати свого товариша у разі появи сторонніх осіб. Для здійснення злочинних цілей чоловіки використовували два легковика марки “БМВ”.
Під час обшуку в автомобілі зловмисників поліцейські виявили докази причетності до крадіжки готівки з банкомату, набори інструментів для вчинення злочину, а також посвідчення співробітника Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, видане на ім’я одного із затриманих.
У ході проведення слідчо-оперативних дій доведено причетність затриманих до крадіжки грошей з банкомату у центрі Чернівців. Звідти зловмисники викрали чотири грошові касети з коштами у сумі близько 700 000 гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі перевіряють їх на причетність до вчинення інших злочинів на території України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, кіберполіція затримала у Києві хакерів, які заражали банкомати вірусом.