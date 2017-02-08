Черкасских таможенников уличили в систематическом взяточничестве

Как установили оперативники спецслужбы, группа брокеров, экспертов и служащих Черкасской таможни ГФС систематически получала денежное вознаграждение от граждан за занижение таможенной стоимости автомобилей.

Правоохранители задержали посредника (брокера) при получении 12 000 гривен, которые предназначались для передачи должностным лицам Черкасской таможни.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Обыски в офисном помещении брокерской компании и служебных кабинетах Черкасской таможни продолжаются.

Как сообщал УНН, чиновника управления Гоструда в Харькове задержали за взяточничество.