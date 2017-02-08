Черкаських митників викрили у систематичному хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Корупційну схему одержання неправомірної вигоди при розмитненні автомобілів викрили на Черкащині правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Як встановили оперативники спецслужби, група брокерів, експертів та службовців Черкаської митниці ДФС систематично отримувала грошову винагороду від громадян за заниження митної вартості автомобілів.
Правоохоронці затримали посередника (брокера) під час одержання 12 тисяч гривень, що призначались для передачі посадовцям Черкаської митниці.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Обшуки в офісному приміщенні брокерської компанії та службових кабінетах Черкаської митниці тривають.
Як повідомляв УНН, чиновника управління Держпраці в Харкові затримали за хабарництво.