Из-за теракта в Лондоне отменили встречу Т.Мэй с Я.Качиньским
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Из-за стрельбы у здания британского парламента отменили встречу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с лидером правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским, передает УНН со ссылкой на TVN24.
Сообщается, что встреча Т.Мэй с Я.Качиньским должна была начаться в 16.30 (по местному времени) в резиденции британского премьера.
Кроме того, по сообщению пресс-секретаря партии "Право и справедливость" Беаты Мазурек: "Ярослав Качиньский и лица, которые поехали с ним, в безопасности".
Напомним, британский премьер Т.Мэй соберет заседание чрезвычайного комитета.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Т.Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.