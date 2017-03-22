Из-за теракта в Лондоне отменили встречу Т.Мэй с Я.Качиньским

Сообщается, что встреча Т.Мэй с Я.Качиньским должна была начаться в 16.30 (по местному времени) в резиденции британского премьера.

Кроме того, по сообщению пресс-секретаря партии "Право и справедливость" Беаты Мазурек: "Ярослав Качиньский и лица, которые поехали с ним, в безопасности".

Напомним, британский премьер Т.Мэй соберет заседание чрезвычайного комитета.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы у здания британского парламента премьер-министр Т.Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.