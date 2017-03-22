Через теракт у Лондоні скасовано зустріч Т.Мей з Я.Качинським
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через стрілянину біля будівлі британського парламенту скасовано зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей з лідером правлячої в Польщі партії “Закон і справедливість” Ярославом Качинським, передає УНН з посиланням на TVN24.
Повідомляється, що зустріч Т.Мей з Я.Качинським мала б розпочатися о 16.30 (за місцевим часом) в резиденції британського прем'єра.
Крім того, за повідомлення речниці партії "Право і справедливість" Беатм Мазурек: "Ярослав Качинський і особи, які поїхали з ним, у безпеці".
Нагадаємо, британський прем’єр Т.Мей збере засідання надзвичайного комітету.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Т.Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.