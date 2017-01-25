Из-за стрельбы в Одессе объявили план "перехват"

Инцидент произошел сегодня около 16:00. По предварительной информации, неизвестный на красном мопеде несколько раз выстрелил в пожилого мужчину на территории Киевского рынка. Пострадавшего забрала скорая, сейчас он в больнице.

Поиски стрелявшего продолжаются.

Напомним, как сообщал УНН, из-за стрельбы в Олевске к ответственности привлекли 12 полицейских.